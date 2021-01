Marchetti porta la Ferrari all’autolavaggio e gliela riducono così – FOTO

Marchetti ha portato la sua Ferrari all’autolavaggio per una bella ripulita, e invece se l’è ritrovata distrutta

Una brutta disavventura per Federico Marchetti e la sua Ferrari F8, rigorosamente rossa. La notizia è arrivata al portiere mentre si stava allenando con il Genoa. Il portiere aveva portato la sua vettura all’autolavaggio: dopo tanti giorni di pioggia, finalmente un po’ di sole ha colpito il capoluogo ligure, tanto da convincere l’ex Lazio a dare una bella ripulita alla sua piccolina. Mai avrebbe pensato a cosa le sarebbe successo…

Nel pomeriggio Marchetti si stava allenando; nel frattempo, un dipendente dell’autolavaggio, che gliela stava riportando al centro tecnico del club, si è schiantato su 5 auto parcheggiate. Probabilmente l’uomo non è riuscito a gestire la forza dell’auto, sicuramente non proprio la stessa a quelle a cui è abituato… Fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche, gli unici danni li ha riportati l’auto, completamente sfasciata sul davanti e non solo.

Leggi anche:

Marchetti, Ferrari distrutta

Ci vorranno un bel po’ di soldi a Marchetti per sistemare l’auto, ma non dovrebbe essere un problema (resta la seccatura, soprattutto se provocata da altri). Chissà quali saranno le conseguenze professionali per il dipendente dell’autolavaggio, che di certo non farà una bella pubblicità alla sua impresa. Insomma, una brutta vicenda ma per fortuna nessuno si è fatto male.