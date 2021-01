Simakan, infortunio al ginocchio: Milan, salta tutto?

Simakan si è infortunato al ginocchio contro il Lens, in Francia si interrogano: il Milan continuerà la trattativa?

Simakan sembrava ad un passo dal Milan a fine dicembre e ad inizio anno, ma poi c’è stata una frenata. Il problema è sempre lo stesso: Maldini offre 15 milioni di euro, lo Strasburgo non si schioda dai 20 milioni. In più si è verificato il forte inserimento del Lipsia. Che i francesi preferiscono per un motivo ben preciso: la società della Red Bull è disposta a lasciarlo lì in prestito per sei mesi, per poi portarlo in Germania in estate e farne il sostituto di Upamecano.

Dalla Francia però arriva una notizia che potrebbe cambiare tutto. Come scrive Le10Sport, Simakan si è infortunato al ginocchio: uscito durante la partita contro il Lens, ha riportato un problema che potrebbe tenerlo fuori dai campi per un mese. Il portale francese si chiede: “Il Milan continuerà la trattativa o si fermerà?“, e questa è una bella domanda. Chiaramente la società rossonera si interrogherà se è il caso o meno di andare avanti.

Leggi anche:

Simakan infortunato, il Milan chiede uno sconto?

La situazione infortunati in casa Milan è già molto delicata. Contro il Cagliari potrebbero rivederli alcuni rientri, ma Matteo Gabbia è ancora out e ne avrà ancora per almeno metà febbraio. I rossoneri potrebbero comunque prenderlo Simakan e, anzi, sfruttare l’occasione per chiedere uno sconto sul prezzo del cartellino; dopodiché lo si aspetterà e si rivelerà utile per la volata finale in campionato. A meno che, chiaramente, non si tratti di un infortunio più grave (ipotesi al momento scongiurata). Milan, cosa farai?