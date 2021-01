Pobega, ritorno al Milan? Di Marzio: “Dipende dal rendimento”

Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile futuro di Tommaso Pobega, calciatore del Milan in prestito allo Spezia

Tommaso Pobega sta dimostrando di essere un ottimo centrocampista. Grazie al prestito allo Spezia, l’italiano sta accumulando man mano la giusta esperienza. L’ultimo gol segnato al Napoli dimostra le grandi capacità di Tommaso, che ha di fatto regalato 3 punti agli spezzini utili alla salvezza.

Ma quella contro la squadra di Gattuso non è stata l’unica partita in cui Pobega ha dimostrato le sue buone qualità. Nel corso della stagione ha sempre fatto bene, e questo non può che far contento il Milan, proprietario del cartellino del giocatore.

Il club rossonero ha fatto bene a mandare Tommaso Pobega in prestito, così da farlo crescere e poi riprenderlo in rosa non appena pronto. Nell’ultimo periodo, in vista della finestra invernale di mercato e data l’emergenza assenze abbattutasi in casa Milan, è girata la voce di un possibile ritorno di Tommaso.

Ma Gianluca di Marzio, a Sky Sport, ha chiarito l’attuale situazione del centrocampista italiano e del suo possibile futuro. Ecco le parole del giornalista: