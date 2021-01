Simakan, news discordanti dalla Germania: il Milan sfida tre tedesche

Il futuro di Simakan ancora da definire. Il Milan ci sta provando, ma la concorrenza del Lipsia è forte. E altri due club tentano di inserirsi.

Quello di Mohamed Simakan è uno dei nomi più chiacchierati di questa finestra invernale del calciomercato. Il difensore dello Strasburgo piace a più squadre, ma sono Milan e Lipsia le maggiori candidate all’acquisto.

Com’è ormai risaputo, il club rossonero ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per comprare il 20enne centrale. Una proposta che Paolo Maldini e Frederic Massara ritengono congrua al valore del giocatore, ma che la società francese non ha accettato. Trattativa bloccata, anche perché in mezzo adesso ci si è messo pure un infortunio al ginocchio che potrebbe portare a uno stop di alcune settimane.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Max Bielefeld di Sky Deutschland, sono ancora in corso i colloqui di Milan e Lipsia per l’acquisto di Simakan. Non è stata presa una decisione. Anche Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach si sono inserite e hanno avviato dei contatti, però sono in ritardo. Il giocatore, comunque, intende decidere entro gennaio 2021.

Diverse le informazioni del quotidiano tedesco Bild, il Lipsia sarebbe vicino a prendere Simakan perché ha deciso di alzare la propria offerta. Dopo aver pareggiato quella del Milan (15+3), avrebbe deciso venire incontro alla richiesta dello Strasburgo e di mettere sul tavolo 18 milioni più bonus.

Il club di proprietà della Red Bull lascerebbe il giocatore in prestito in Francia per il resto della stagione, accogliendolo la prossima estate quando dovrebbe essere ceduto Dayot Upamecano. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno degli sviluppi.

Update Simakan: Still no decision between @acmilan and RB Leipzig. Talks with both clubs are ongoing. Good to know: @BVB and @borussia recently got in touch for a transfer in the summer. Player wants to decide in January though and both are a bit late to the party #TransferUpdate pic.twitter.com/A27DWwdC3l

