Bierhoff: “Questo Milan ha fame. Scudetto? Nulla è impossibile”

L’ex attaccante Oliver Bierhoff ha parlato del buon momento del Milan, anche in vista della corsa al titolo nazionale.

L’eco della grande crescita del Milan negli ultimi mesi pare rimbalzare anche al di fuori dai confini italiani.

Non a caso la Gazzetta dello Sport ha raccolto il parere di Oliver Bierhoff, ex stella del Milan ed attuale dirigente della Federcalcio tedesca.

Lo storico bomber, campione d’Italia in rossonero nel 1999, ha paragonato il Milan alle big europee: “Le grandi d’Europa in questa annata particolare hanno difficoltà anche sotto l’aspetto mentale. Quindi se hai un buon gruppo e una certa mentalità puoi trasformare la tua stagione. Mi sembra il caso del Milan. Si nota da come sono i giocatori in campo”.

Bierhoff si è detto colpito dalla voglia e dalla fame di vittoria che ha visto nei calciatori rossoneri: “Si vede dalle facce, hanno grinta e nello stesso tempo si divertono. Ibrahimovic può esaltare con il suo carisma, dà la spinta a un gruppo meno sostenuto da grandi stelle ma che può costruire qualcosa di buono insieme. Questo Milan ha una

fame che non provava da tempo”.

Sul sogno Scudetto: “Hanno giocato bene e vinto anche senza Ibra per quasi 2 mesi. Significa che il gruppo funziona. C’è euforia ed entusiasmo. Pioli ha portato a credere che nulla sia impossibile, che il momento vada sfruttato”.