Calciomercato Milan – Attento Maldini: il Siviglia vuole soffiarti un obiettivo

Il Milan ha una concorrente in più alla corsa per assicurarsi Thauvin del Marsiglia. Lo riporta Estadio Deportivo, giornale spagnolo.

Florian Thauvin è nel mirino del Milan, ma tante big europee hanno nel radar l’esterno offensivo francese in forza al Marsiglia. Stando a Estadio Deportivo anche il Siviglia sta seguendo il calciatore ed è pronto a formulare una prima offerta per l’esterno classe 1993.

La corte al francese non manca neanche in Serie A, dove la Roma sta pensando a lui qualora non dovesse arrivare a Stephan El Shaarawy.

L’offerta del Siviglia per Thauvin

L’esterno nativo di Orleans andrà in scadenza a giugno, rendendolo appetibile per tante grandi squadre europee. Il Marsiglia medita di cedere l’attaccante prima della chiusura del mercato per non perderlo a zero.

Il Siviglia è pronto ad acquistarlo sin da subito, come scrivono in Spagna, a patto di cedere giocatori in quel ruolo e ricavarne un tesoretto per concludere l’acquisto. Franco Vazquez e Carlos Fernández sono i grandi canditati a cedere il posto al transalpino.

Il Milan resta alla finestra, pronta a inserirsi in caso di mancata compravendita.