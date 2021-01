Capello: “Milan da scudetto? Dipende dalle rotazioni”

Fabio Capello, ex allenatore e giocatore rossonero, parla a Radio Anch’Io Sport delle possibilità del Milan di arrivare allo scudetto. Ecco le sue parole.

Fabio Capello sa come si vince uno scudetto al Milan, vincendo 5 (uno da giocatore e 4 in panchina) coi colori del Diavolo. Dai tifosi è ricordato soprattutto per le sue idee in panchina, raccogliendo con gloria il fardello sacchiano.

Raggiunto dai microfoni RAI, nella trasmissione Radio Anch’Io Sport, parla di cosa serve al Milan per arrivare al tricolore. Non mancano gli elogi a Stefano Pioli.

Leggi anche:

Le parole di Fabio Capello

Scudetto al Milan

“È presto, bisogna aspettare, ma hanno mostrato voglia di fare e freschezza atletica”.

Da cosa dipende?

“Dipenderà molto dalle rotazioni, in questi mesi lo hanno fatto molto bene, colmando assenze importanti come quelle di Ibrahimovic e Kjaer. La testa fa molto, hanno giocato sinora con leggerezza e spensieratezza, l’unico modo per arrivare al titolo e non sentire la pressione“.

Stefano Pioli

“Fin qui è stato perfetto, sia nella gestione dello spogliatoio che nella guida in campo. è un grande allenatore“.