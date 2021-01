Sky – Newcastle su Tomori, ma la sua priorità è il Milan

Dopo l’infortunio di Simakan il Milan ha deciso di virare su Fikayo Tomori del Chelsea, sul quale sarebbe piombato anche il Newcastle.

Il Milan deve cambiare i piani di mercato dopo lo stop a Simakan, primo obiettivo rossonero. In via Aldo Rossi il piano B si chiama Fikayo Tomori, classe 1997 del Chelsea. Un difensore giovane e di prospettiva, sul quale si registra un assalto da parte del Newcastle.

L’ultim’ora di Sky Sport non ha spaventato il Milan, conscio che il calciatore canadese ha inserito il Diavolo in cima alle sue priorità e farà di tutto per muoversi verso Milano.

Lampard apre al prestito

Franck Lampard, consapevole dello scarso utilizzo del difensore nordamericano, ha avallato l’opzione della cessione in prestito. Data la giovane età, e il noto potenziale, i blues aprono al prestito, ma sono ancora restii a inserire clausole per la cessione.

La fretta impone al Milan una rapida scelta, e non è escluso che il Diavolo possa accettare il prestito secco come già fatto per Diaz e Dalot, con la promessa di ridiscutere a fine stagione dell’acquisto.