L’AD del Sassuolo Carnevali svela che il Milan ha già cercato Gianluca Scamacca in estate, ma che al momento non c’è ancora una trattativa definita.

Il Sassuolo da anni è vivaio di giovani calciatori ricercati dalle più grandi squadre europee, e in questi mesi abbraccia l’idea dell’ennesima plusvalenza grazie ai rumors su Gianluca Scamacca. Il Bomber romano è attualmente in forza al Genoa, dove ha già siglato due reti, ma è finito nei radar di Milan e Juventus.

Sulle doti del ragazzo ci sono pochissimi dubbi, ma in queste ore l’AD degli emiliani, Andrea Carnevali, ha svelato un interessante retroscena sulla punta della nostra nazionale under 21.

Leggi anche:

Il retroscena su Scamacca

Da tutti reputato un interessamento nato dalle ottime prestazioni in maglia genoana, quello tra Scamacca e il Diavolo in realtà si è rivelato un flirt estivo. Ai microfoni di Sport Mediaset, L’AD dei neroverdi ha svelato che il Milan ha cercato il prodotto della primavera romanista già in estate.

Il dirigente però smonta i sogni di gloria delle big: a meno di offerte irrinunciabili il calciatore terminerà la stagione in Liguria per poi giocare l’anno prossimo al Sassuolo.