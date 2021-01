Calciomercato Milan – Contatti per il miglior talento belga del 2020!

Il Milan vuole pescare nuovamente dal Belgio e sembra pronto ad andare all’assalto del giovane talento appena premiato.

Il Milan è pronto a pescare nuovamente nel campionato belga. Dopo Alexis Saelemaekers un altro calciatore di prospettiva può sbarcare a Milanello.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sono stati avviati i contatti tra il Milan e la dirigenza del Club Bruges.

Nel mirino c’è Charles De Ketelaere, fantasista classe 2001 che si sta facendo notare tra campionato e Champions League.

De Ketelaere nel mirino del Milan: operazione per giugno

Già da mesi si parla molto bene di De Ketelaere, calciatore tecnico e molto duttile anche a livello tattico.

Nelle scorse ore è arrivato un premio importante per il 19enne del Bruges, che si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior talento del calcio belga 2020.

Niente male, soprattutto se si pensa che dal Belgio negli ultimi dieci anni sono spuntati calciatori di qualità assoluta, che militano attualmente nelle migliori squadre europee.

De Ketelaere per molti è già pronto al salto di qualità. Lo sanno bene i talent-scout del Milan, che lo hanno segnalato già in passato a Paolo Maldini.

L’operazione avviata dai rossoneri potrebbe riguardare il prossimo calciomercato estivo. Il Milan vuole bruciare la concorrenza cercando di raggiungere un accordo col Bruges e con l’entourage dell’attaccante già nelle prossime settimane.

Nello scacchiere tattico di mister Pioli un elemento come De Ketelaere sarebbe ideale: nel 4-2-3-1 potrebbe essere schierato come esterno offensivo o come trequartista. Ma grazie alle lunghe leve non sarebbe da disdegnare un suo utilizzo pure da centravanti.