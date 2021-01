Milan, idea Svanberg a centrocampo: la posizione del club

Il Milan guarda in casa Bologna per migliorare la mediana. Chieste informazioni su Svanberg, giovane svedese nato a Malmoe come Ibrahimovic.

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo e sta valutando più piste. In questi giorni si è parlato molto di Souahilo Meité del Torino, potrebbe essere lui l’innesto nel reparto.

L’ex Monaco può arrivare con la formula in prestito oneroso con diritto di riscatto, una soluzione vantaggiosa anche per il bilancio del club. Stasera i due club si affrontano nuovamente, ma in Coppa Italia, e proprio a San Siro potrebbe esserci un’accelerata dell’operazione.

Calciomercato Milan, piace Svanberg del Bologna

Ma tra i profili che interessano al Milan per il centrocampo c’è anche Mattias Svanberg. La Gazzetta dello Sport conferma ha chiesto informazioni sul 22enne svedese del Bologna, ma il club rossonero non ha formulato ancora nessuna offerta.

Solo un sondaggio da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, che apprezzano il giocatore nato a Malmoe (come Zlatan Ibrahimovic). 2 gol e un assist nelle 15 presenze (11 da titolare) collezionate in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia.

Difficile che il Bologna si privi di Svanberg, considerando che la squadra sta lottando per la salvezza. Solo un’offerta particolarmente allettante potrebbe far cambiare lo scenario. Ma il Milan in questo calciomercato di gennaio 2021 sembra voler destinare la maggior parte del budget all’acquisto di un difensore centrale. Per il centrocampo si cerca una soluzione low cost.