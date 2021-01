Brahim Diaz ha convinto il Milan | Pronta una proposta al Real Madrid

Il Milan è soddisfatto delle prestazioni di Brahim Diaz e pensa a confermarlo per la prossima stagione. Maldini parlerà con il Real Madrid.

Quando è arrivato al Milan c’era un po’ di scetticismo, perché veniva da una stagione con poche presenze, ma Brahim Diaz sta convincendo. Il suo rendimento finora è positivo in maglia rossonera.

4 gol e 3 assist nelle 21 presenze stagionali, delle quali 11 da titolare. Il fantasista spagnolo è riuscito a ritagliarsi dello spazio per dimostrare il suo talento. Non è una prima scelta, dato che nel ruolo di trequartista c’è Hakan Calhanoglu, però l’ex Manchester City ha fatto vedere di poter dare un contributo positivo alla squadra con le sue qualità.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz rimane?

Il Milan vorrebbe tenere Brahim Diaz, ma il prestito è secco e non è stato fissato un diritto di riscatto. Serve una nuova trattativa con il Real Madrid per cercare di far rimanere il giocatore a Milanello.

Il Corriere dello Sport spiega che Paolo Maldini e Frederic Massara tra non molto parleranno con il club madrileno di un possibile acquisto a fine stagione. Tra le ipotesi c’è anche quella di prolungare di un altro anno il prestito.

Brahim Diaz si sta trovando bene al Milan, si è sempre detto felice dell’esperienza che sta vivendo. Non si è sbilanciato sul futuro, considerando che comunque un ritorno al Real Madrid non è una prospettiva a lui sgradita, però rimanere in rossonero può essere la scelta giusta per continuare a crescere.