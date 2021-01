Calciomercato Milan, continua la trattativa per Meité

Milan e Torino continuano a trattare senza sosta per Meité, il quale non ha preso parte a nessuna delle due gare tra le compagini di questi giorni.

Milan e Torino hanno archiviato la tre giorni di gare, che ha visto prevalere in entrambi casi i rossoneri, continuano a trattare per Meité. Vignati, DS granata, ha confermato che il calciatore è attualmente fuori rosa perché implicato in una trattativa, aggiungendo che sono in corso frequenti dialoghi coi rossoneri.

Una trattativa che vive tra le richieste milaniste di uno sconto e quella del Torino, che chiede l’inserimento di Rade Krunic nell’accordo.

Meité, si inserisce il Napoli

La Gazzetta scrive di un Milan che sta pressando per un sconto sul diritto di riscatto. Il Torino chiede un milione per il prestito e dieci di riscatto, mentre il club di Via Aldo Rossi concorda sulla cifra del prestito, ma insiste su uno sconto di 3 milioni, portando l’offerta a un milione più sette di riscatto.

La Rosea scrive anche di un inserimento del Napoli, ma il calciatore spinge per la soluzione rossonera e avrebbe già rifiutato la corte del Verona.