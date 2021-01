Calciomercato Milan, dalla Francia: Lipsia in vantaggio per Simakan

Stando alle voci che arrivano dalla Francia, il Lipsia sarebbe passato in vantaggio per l’acquisto di Simakan

Mohamed Simakan sta diventando un vero e proprio caso in questo calciomercato. L’infortunio ha sicuramente complicato un po’ i piani, ma a quanto pare la situazione non è compromessa. Infatti il Milan, come ha fatto sapere Maldini prima del Torino, non ha escluso del tutto l’acquisto. Così come il Lipsia, che aveva intenzione di acquistarlo e lasciarlo in prestito in Francia fino all’estate – quando poi si sarebbe liberato il posto di Dalot Upamecano.

In giornata vi abbiamo raccontato di un riavvicinamento fra Milan e Strasburgo per l’acquisto di Simakan, ma in Francia sembrano essere altre le indiscrezioni. Come riportato da Julien Maynard su Twitter, il Lipsia sarebbe passato in vantaggio per l’acquisto del difensore centrale. La società della Red Bull vorrebbe provare a chiudere l’acquisto nei prossimi giorni: il piano resta lo stesso, con il prestito fino all’estate allo Strasburgo, così avrà tempo di recuperare e rimettersi in condizioni. Il Milan sembra aver posto nelle gerarchie.