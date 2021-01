Sky- Jovic ritorna al Francoforte | I dettagli

Luka Jovic è vicinissimo al ritorno in Germania. La conferma arriva da Sky Sport: il Real Madrid lo avrebbe ceduto in prestito

Il Milan aveva messo gli occhi su Luka Jovic già estate; quando era forte il dubbio da parte della società rossonera di comprare o meno un vice Ibrahimovic. Poi le voci sono ritornate a fare eco nei giorni precedenti all’attuale finestra di mercato. Il Milan avrebbe chiesto Luca Jovic in prestito al Real Madrid, ma è chiaro che l’affare non è mai tramontato.

Al contrario, l’attaccante serbo sarebbe in partenza verso un’altra destinazione; un club che lui conosce già molto bene. L’Eintracht Francoforte ha richiesto al Real, ad inizio mercato, che gli ritornasse indietro il talento Luka Jovic. Il serbo era esploso proprio con il club tedesco: giocate e tanti gol per lui nella Bundesliga; le stesse prerogative che avevano condotto il Real Madrid ad acquistare Jovic.

Peccato che l’attaccante non abbia avuto la stessa resa nei blancos e che abbia quindi giocato pochi minuti nei suoi due anni in Spagna. Adesso, come affermato da Sky Sport, il Real ha accordato la cessione di Jovic al Francoforte. È prevista la formula del prestito tra le due parti.

È un vero peccato che un giocatore con tali potenzialità sia sfuggito al mercato rossonero. Ma Maldini e Massara stanno già sondando altre piste interessanti.