Calciomercato Milan, vice Ibra: le ultime su Mandzukic

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic e la pista Mandzukic si fa sempre più concreta. Le ultime sull’attaccante croato

Nelle ultime ore il nome di Mario Mandzukic è balzato prepotentemente in cima alla lista della spesa del Milan. I rossoneri, dopo l’acquisto di Meite, praticamente ultimato (domani svolgerà le visite mediche prima della firma), è a caccia di un vice Ibrahimovic.

Giovanni Branchini – come raccontato nei giorni scorsi – è stato a Casa Milan, offrendo il cartellino del giocatore croato, così come quello di Pavoletti. Ad oggi in pole, come detto, c’è Mandzukic ma la scelta definitiva non c’è ancora stata.

Nessun accordo economico

La voglia dell’ex Juventus di rimettersi in gioco in una realtà importante come quella rossonera è tanta. Il Milan vuole garanzie dal punto di vista fisico prima della fumata bianca.

Sky Sport, sottolinea come le parti non avrebbero ancora affrontato la questione economica ma non dovrebbero comunque esserci problemi.