Calciomercato Milan, colpo in difesa: acquisto in estate

Il Milan e Simakan potrebbero darsi appuntamento alla prossima estate. Il difensore vorrebbe giocare con la maglia dei rossoneri

L’infortunio di Mohamed Simakan ha complicato i piani del Milan. Il difensore era il primo nome in cima alla lista della spesa dei rossoneri per rafforzare il pacchetto arretrato.

Il classe 2000 – come annunciato dallo Strasburgo – sarà chiamato a star fuori dal terreno di gioco per due mesi. Il Milan non ha mollato la presa sul giocatore ma vorrebbe uno sconto da parte del club francese, che ad oggi non ha intenzione di farne.

Appuntamento in estate

I rossoneri hanno così deciso di virare su Tomori, che potrebbe arrivare dal Chelsea con la formula del prestito. Per Simakan però non sarebbe del tutto finita: l’acquisto del difensore dello Strasburgo potrebbe davvero essere stato rinviato alla prossima sessione di calciomercato.

D’altronde, come riporta, gazzetta.it, Maldini e Massara avrebbero avuto rassicurazioni dal giocatore e dal suo entourage: Mohamed aspetta con fiducia la chiamata milanista. Il matrimonio dunque potrebbe davvero essere stato solo rinviato.