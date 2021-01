Milan, rimpianto Kalulu a Lione: i tifosi criticano Aulas

A Lione le prestazioni di Kalulu col Milan non sono rimaste indifferenti. I tifosi hanno attaccato il club per averlo perso a parametro zero.

Tra le sorprese del Milan 2020/2021 c’è senza dubbio Pierre Kalulu. Arrivato in punta di piedi dal Lione, il difensore francese ha stupito quando è sceso in campo.

Stefano Pioli lo ha più volte utilizzato come centrale difensivo, solo nell’ultima partita di Coppa Italia contro il Torino ha giocato nel suo ruolo naturale di terzino destro. Non ha sfigurato in nessuna delle due posizioni. Il 20enne francese gioca con molta sicurezza, personalità e attenzione. Sbaglia poco.

Kalulu, tifosi del Lione contro il club

Il suo buon rendimento non è rimasto indifferente dalle parti di Lione. Infatti, come riportato dal quotidiano Tuttosport, i tifosi della squadra transalpina hanno più volte criticato la dirigenza sui social network per essersi fatta scappare Kalulu a parametro zero.

Nel mirino il presidente Jean-Michel Aulas, che mesi fa aveva ammesso che era un rimpianto non essere riuscito a tenere il giocatore a Lione. Ovviamente la chiamata di Paolo Maldini non poteva lasciare indifferente Kalulu, che aveva un contratto in scadenza e ha lasciato la Francia a parametro zero.

Ora il difensore si sta togliendo delle soddisfazioni, dopo un inizio di esperienza in rossonero nel quale aveva dovuto ambientarsi e crescere. Quando Pioli gli ha dato fiducia, lui ha dato risposte positive. Può solo crescere.