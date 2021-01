Colpo in attacco | Milan, annuncio su Scamacca

Il Direttore Sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato del futuro di Scamacca, attaccante accostato al Milan

In casa Milan sta prendendo sempre più piede l’idea di acquistare un nuovo attaccante. I profili seguiti con maggiore interesse, in questo momento, sono soprattutto tre: il nome più caldo sembra essere quello di Mario Mandzukic, proposto da Giovanni Branchini. L’agente avrebbe proposto ai rossoneri anche Leonardo Pavoletti.

L’altra giocatore, che piace al Milan – sul quale c’è anche la Juventus – è Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa. Il Grifone non sembra intenzionato a privarsi del suo centravanti.

Leggi anche:

Le parole di Marroccu

Il Ds dei rossoblu, Francesco Marroccu, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è così espresso in merito al mercato del Genoa: “E’ chiuso, da questo momento in poi il mio lavoro principale sarà sfoltire la rosa. Volete trattenere Scamacca? Confermo che di Scamacca siamo molto contenti, è un ragazzo speciale e non abbiamo alcuna intenzione di privarci di lui“.