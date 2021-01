Sky – Theo Hernandez e Calhanoglu, buone notizie: domani si allenano

Calhanoglu e Theo Hernandez dovrebbero essere presenti per la trasferta a Cagliari, anche se i due non si sono allenati stamane

La notizia del mancato allenamento di stamane per Calhanoglu ed Hernandez ha fatto discutere e non poco. Sui social, tanti dibattiti si sono sviluppati sulla questione. I due rossoneri ormai sono due pedine essenziali per Pioli, e la loro assenza potrebbe gravare alla squadra per la trasferta a Cagliari di lunedì sera.

Non sappiamo se i due si siano infortunati nel match di Coppa Italia contro il Torino o siano reduci da altri problemi, ma dalla redazione di Sky arrivano comunque buone notizie. L’inviato Sky Sport, Baiocchini, ha affermato che l’allenamento di domani sarà decisivo per comprendere se il terzino e il trequartista prenderanno parte alla prossima gara di campionato.

A detta del giornalista Sky, i due dovrebbero farcela e quindi essere presenti per aiutare la squadra. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi dalla giornata di domani.