Platini: “Juve e Inter, attenzione a questo Milan”

Michel Platini ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport. Tra i vari focus fatti dal francese, spicca quello sul Milan

L’ex centrocampista francese ha rilasciato una lunga intervista per la Gazzetta. Tema principale della discussione è stato il derby d’Italia in programma domani sera. Platini è stato una grande bandiera della Juventus, quindi in vista del match che vedrà i bianconeri contro l’Inter di Conte, il francese ne ha analizzato diversi aspetti.

Tra le tante riflessioni, Michel Platini ha poi concluso parlando del Milan. Parole importanti quelle dell’ex centrocampista sul cammino dei rossoneri: