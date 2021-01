Tomori al Milan, nuovo indizio | La scelta di Lampard!

Nuovo capitolo nell’affare Tomori, dove una scelta tecnica di Franck Lampard fa sognare i tifosi del Milan. Ecco cos’è successo.

Fikayo Tomori e il Milan potrebbero a breve incontrarsi per compiere una nuova unione. Il giovanissimo difensore è stato tenuto fuori dal suo allenatore in Fulham-Chelsea, dove il giovane centrale non figura neanche tra i convocati per la gara, seppur in ottima salute.

Una scelta tecnica che ha dei risvolti di mercato, proprio come il Torino che non ha schierato Meite in aperta trattativa coi rossoneri. Questa scelta potrebbe essere il segnale di una trattativa sempre più avanzata, e che potrebbe vedere un epilogo dopo la gara del Milan a Cagliari di lunedì.

Milan-Tomori, cosa manca?

Tutte le parti sono convinte che il prestito del giovane difensore canadese sia la migliore soluzione per tutte le parti in causa, manca la definizione di un possibile riscatto. I londinesi vogliono la formula del prestito secco per poi far tornare il centrale alla casa base a giugno, il Diavolo vuole inserire un diritto di riscatto.

Al momento la sensazione è che il Milan possa accettare il prestito secco con la promessa di ridiscutere il futuro del difensore a giugno, come per Diaz e Dalot, in prestito da Real Madrid e Manchester United.