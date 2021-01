Il centrocampista svela: “Ho rifiutato il Milan”

La rivelazione del calciatore della Fiorentina, che ha ammesso oggi di aver ricevuto un’offerta importante dal Milan.

In estate il Milan ha cercato con forza un centrocampista di qualità e talento da aggiungere alla propria rosa su richiesta di mister Pioli.

Alla fine è arrivato Sandro Tonali dal Brescia, talento classe 2000 che è considerato da tutti un futuro campione per il Milan e per la Nazionale italiana.

Ma i rossoneri hanno sondato il terreno per molti centrocampisti centrali. Tra questi anche un calciatore di proprietà Fiorentina.

Il retroscena: Amrabat era vicino al Milan

Il mediano in questione è Sofyan Amrabat, centrocampista tuttofare di origine marocchina.

Il Milan era rimasto positivamente colpito dalle prestazioni del classe ’96 con la maglia dell’Hellas Verona durante l’ultima stagione.

Per questo motivo i dirigenti si sono mossi con l’entourage di Amrabat già nel corso del campionato 2019-2020, cercando di anticipare l’assalto dei viola.

Amrabat stesso oggi, al Corriere dello Sport, ha svelato tale retroscena: “Ho preferito i viola al Napoli, perché il presidente Commisso ha dato l’idea di volermi più di tutti. E’ stata una scelta difficile, mi voleva anche il Milan. I contatti con Maldini e Boban erano stati positivi, ma mi sono fidato del mio istinto”.

Il marocchino ex Verona sarebbe potuto essere un valido rinforzo, più come alternativa a Franck Kessie per caratteristiche. Il Milan si è comunque cautelato, prendendo prima Tonali ed anche Meité nella sessione di riparazione.