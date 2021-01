Calciomercato Milan. Rossoneri protagonisti a gennaio. Numerose le trattative in entrata e in uscita

23.50: In Turchia confermano l’interesse del Milan per Kahveci, calciatore del Basaksehir, la nuova squadra di Léo Duarte. Si tratta di un centrocampista classe 1995.

22:10: Massimo Marianella, telecronista Sky Sport ed esperto di Premier, ha parlato di Tomori: “Buonissimo calciatore, l’arrivo di Thiago Silva gli ha tolto spazio“.

20:54: Ex Milan: Giampaolo verso l’esonero dalla panchina del Torino dopo lo 0-0 contro lo Spezia. Fra i candidati alla sostituzione c’è anche un altro ex rossonero: Roberto Donadoni.

19:54: In Spagna si parla di un Real Madrid spazientito per il mancato pagamento delle prime rate di Hakimi da parte dell’Inter. Calciomercato.it ha fatto chiarezza: a quanto pare non c’è alcun tipo di problema fra le due società, Florentino Perez capisce il momento di difficoltà economica Mondiale e non sta facendo alcun tipo di pressione.

19:21: Secondo il Telegraph, il Milan avrebbe fatto la prima offerta ufficiale al Chelsea per Tomori: prestito di 18 mesi. No secco dei Blues, che si aspettano un altro tipo di proposta. Probabile che chiedano il prestito per sei mesi con diritto di riscatto almeno a 30 milioni di euro. Lampard ha detto a più ripresa che punta sul calciatore per il futuro.

18:50: Milik sembra davvero vicino al Marsiglia. La trattativa col Napoli va avanti da diverso tempo e pare vicina ad una svolta. Gli azzurri dovrebbero incassare circa 8 milioni di euro. Il calciatore è stato più volte accostato al Milan: i tifosi sui social spingevano per un suo acquisto.

18:01: Nuovo indizio sul possibile arrivo al Milan di Tomori: non è nemmeno in panchina in Fulham-Chelsea. Ricordiamo che da più parti si parla di una trattativa in chiusura, lunedì può essere la giornata decisiva.

16:18: Nuove conferme sull’incontro fissato con Stipic, l’agente di Calhanoglu. L’accordo per il rinnovo sembra ad un passo. Si parla di un accordo da 4,5 milioni.

15:48: Fissato un nuovo summit la prossima settimana con il procuratore di Calhanoglu. Il rinnovo è sempre più vicino.

15:03: Meité rilascia le sue prime dichiarazioni da calciatore del Milan: “L’obiettivo è mantenere alto il livello della squadra“.

14:23: Possibile svolta nel futuro del Papu Gomez: l’Atalanta infatti incontrerà la Roma per provare ad imbastire una trattativa. L’ex Catania ha rotto definitivamente con Gasperini e non c’è possibilità di rientro. Futuro ancora in Italia quindi?

13:51: Secondo Sky Sport, il Milan continua a riflettere in merito all’affare Mandzukic. I rossoneri vogliono aspettare la partita di lunedì prima di prendere una decisione. Intanto Tomori è sempre più vicino e potrebbe essere a Milano all’inizio della prossima settimana.

12:31: In Inghilterra confermano: “Tomori è un pallino di Massara e il Milan vuole chiudere. Il Chelsea chiede 27 milioni per il riscatto”.

12:07: Meité commenta il suo arrivo al Milan: “Comincia una nuova esperienza“.

11:25: Sarebbe finalmente arrivato l’accordo per Conti alla Fiorentina: ora il trasferimento è vicino alla chiusura. Prossime ore decisive. Più defilato il Parma.

10:50: Presto un summit con Raiola per il rinnovo di Donnarumma. I rossoneri sono disposti ad alzare l’offerta per convincere il procuratore e il suo assistito.

10:24: Il Milan riflette sull’affare Mandzukic: dopo la partita contro il Cagliari di lunedì, la società rossonera deciderà se andare fino in fondo anche per un colpo in attacco. Il croato è un’idea concreta e c’è già una sorta di accordo: 1,8 milioni fino a giugno. L’alternativa è Leonardo Pavoletti, che il Milan incontrerà proprio nella prossima partita.

9.45: Accelerata per Tomori. Stando alla Gazzetta, i contatti tra Milan e Chelsea sono continui con intesa in arrivo sul prezzo del prestito. Lo stesso Lampard, allenatore dei Blues, ha confermato che il difensore è in uscita. Stallo, al momento, per Mandzukic. I contatti proseguono e sono attese novità, verosimilmente, all’inizio della settimana prossima dopo il match di Cagliari.

Le notizie di venerdì 15 gennaio

23:40: Secondo Di Marzio, il Milan deciderà se prendere l’attaccante (Mandzukic o Pavoletti) dopo la partita di lunedì. Intanto si chiude per Tomori: Maldini lo ha scelto come prima alternativa a Simakan e c’è già l’accordo col Chelsea.

23:21: Secondo Gianluca Di Marzio, il Parma starebbe provando a riportare in Italia il difensore Mehdi Benatia. I ducali si sono interessati anche a Musacchio per la difesa.

22:20: UFFICIALE: Meité è un nuovo calciatore del Milan!

21:27: Lorenzo Colombo andrà via in prestito in caso di arrivo di un nuovo attaccante.

20:19: Stefano De Grandis sull’idea Mandzukic: “Una scelta intelligente, con lui Leao si spoterebbe definitivamente a fare l’esterno“.

19:19: Il Milan è più vicino a Tomori: i contatti proseguono e la speranza di Maldini è chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha dato priorità ai rossoneri.

The ‘new chance’ revealed on Monday is getting closer, negotiations progressing day by day. AC Milan hope to complete the signing of Fikayo Tomori on loan with buy option from Chelsea in the next few days. The player gave his total priority to AC Milan. 👌🏻🔴⚫️ #CFC #ACMilan https://t.co/4FDzDY7uh3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2021

18:06: Strasburgo e Lipsia hanno raggiunto l’accordo per Simakan: 18 milioni. Il calciatore resterà in Francia fino alla fine della stagione, poi andrà in Germania e prenderà il posto di Upamecano, destinato ad una grande squadra.

17:14: Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe pensando a Dalot per la fascia destra. Pronta l’offerta da 11 milioni di euro.

16:35: Come scrive Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe pensando ad Ordiozola del Real Madrid. Milan coinvolto chiaramente per Andrea Conti, che adesso potrebbe saltare (si è fatto avanti il Parma). In più c’è nelle scorse settimane si è parlato proprio di un interesse per il terzino del Real.

16:15: C’è attesa per il comunicato ufficiale di Meité, che ha superato le visite mediche e ha lasciato Casa Milan qualche ora fa. Intanto sono ancora in corso le riflessioni in casa rossonera su Mandzukic.

16:05: Villas–Boas, l’allenatore del Marsiglia, ha confermato la trattativa col Napoli per Milik: “Sì, lo vogliamo”. L’attaccante è stato accostato spesso anche al Milan.

15:38: L’agente di Andrea Conti sul trasferimento alla Fiorentina: “Al momento c’è il 50% di possibilità che l’affare si faccia”.

15:26: Dalla Francia fanno sapere che il Milan era molto vicino a Simakan, ma dopo l’infortunio ha chiesto di rinviare il colpo in estate. Ora il Lipsia è avanti ma intanto si è inserito anche il Borussia Dortmund.

14:44: Meité ha lasciato Casa Milan in questi minuti: il centrocampista ha firmato il contratto che lo legherà al Milan. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

#Meite uscito ora da Casa Milan dopo la firma sul contratto. pic.twitter.com/ktqIhz0kDm — Gianluigi Torre (@TorreGigi) January 15, 2021

14:30: l’ex Milan Mastour ha firmato per il Carpi! Giocherà in Serie C.

13:53: Sportmediaset conferma che Mandzukic vuole soltanto il Milan. Sono ore si riflessione in casa rossonera: la società sta capendo se è il caso o meno di acquistarlo. Ci sarebbe una sorta di accordo a 2 milioni per 6 mesi.

13:31: Il Milan vuole Tomori, ma il Chelsea non fa sconti sul riscatto: la cifra richiesta è di 30 milioni di euro. Un’operazione che somiglia molto a quella fatta ancora col Chelsea per Bakayoko nell’estate del 2018 da Leonardo e Maldini.

13:03: Il Parma chiama il Milan: chiesti due giocatori, Conti e Musacchio.

12:27: Terminate le visite mediche di Meité, il nuovo acquisto del Milan. Ora è diretto a Casa Milan per la firma.

#Milan, terminate le visite mediche di #Meitè. Ora in sede per la ✍ @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) January 15, 2021

11.55: Lucas Vazquez rompe definitivamente col Real Madrid: occasione per il Milan!

11.20: Non solo Mandzukic per l’attacco. Il Milan continua a seguire anche Pavoletti del Cagliari, alternativa al croato e possibile vice Ibra. L’ipotesi sui chi si sta lavorando è una possibile richiesta di prestito

Milan su Mandzukic, la situazione

Milan autentico protagonista del calciomercato di gennaio. Maldini e Massara impegnati su più fronti tra possibili rinforzi e cessioni. Un nuovo acquisto è già stato di fatto formalizzato, Meité dal Torino. Il centrocampista francese arriva in prestito con diritto di riscatto e andrà a rinforzare il reparto di centrocampo, ponendosi come l’alternativa ideale all’insostituibile Kessie.

Dopo i tentennamenti iniziali, il Milan vuole provare a rinforzare anche l’attacco con il possibile approdo di un vice Ibrahimovic. Il nome di Mario Mandzukic, svincolato dopo l’esperienza in Qatar, aleggia da due giorni e sta infiammando i tifosi rossoneri ancora divisi tra chi vorrebbe il suo arrivo e chi, invece, lo ritiene un acquisto poco efficace considerato il lungo periodo di inattività. I contatti tra le parti sono frequenti e una svolta, in senso negativo e positivo, è attesa a breve.

Milan, il punto sul nuovo difensore

Capitolo difensore. Simakan, dopo l’infortunio e la conseguente operazione, si allontana sempre di più dai rossoneri. Sul francese incombe anche il Lipsia che vorrebbe prenderlo già a gennaio. Valutazioni in corso, dunque, con l’alternativa già individuata in Tomori del Chelsea. I Blues hanno aperto al prestito ma chiedono almeno 30 milioni per il possibile diritto di riscatto, cifra che il Milan sta provando ad abbassare. Margini di trattativa, comunque, ampi.