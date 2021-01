Milan, un vice Theo Hernandez nel mirino | Contatti avviati!

Il Milan ha messo nel mirino Junior Firpo del Barcellona per rinforzare la fascia sinistra. Affare non semplice, ma Maldini vuole provarci.

Il Milan è molto attivo in questi giorni del calciomercato. Ufficializzato Meité dal Torino, nelle prossime ore anche Mandzukic firmerà. E a breve dovrebbe arrivare anche Tomori dal Chelsea.

Ma la campagna acquisti di Maldini e Massara potrebbe non essere conclusa. Infatti, in queste ore circolano voci inerenti la possibilità che alla corte di Pioli arrivi un nuovo terzino sinistro. In organico di fatto non c’è un vero vice di Theo Hernandez, a sinistra ha giocato Dalot quando l’ex Real Madrid era fuori.

Calciomercato Milan, assalto a Junior Firpo?

Il collega Daniele Longo di calciomercato.com spiega che il sta veramente valutando l’idea di prendere un laterale difensivo mancino. Contatti con il Barcellona per Junior Firpo, affare non facile.

Il 24enne dominicano (con passaporto spagnolo) è considerato una riserva da Ronald Koeman. Nella Liga solamente 4 presenze, una sola da titolare: 147 minuti in campo in campionato. Meglio in Champions League, dove ha giocato in cinque delle sei partite della fase a gironi: 198 minuti in campo.

Junior Firpo è approdato al Barcellona nell’estate 2019, proveniente dal Betis Siviglia. Il club catalano investì circa 18 milioni di euro per comprare il cartellino. Da capire se c’è la possibilità di prendere il terzino sinistro classe 1996 con la formula del prestito. Improbabile che il Milan faccia un’operazione a titolo definitivo. Anche il Napoli aveva chiesto informazioni sul calciatore.