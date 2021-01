Conti alla Fiorentina, l’agente: “Si farà al 50%”

Conti alla Fiorentina non è ancora finita. Il suo procuratore ha parlato della situazione, e intanto il Parma resta alla finestra

Andrea Conti alla Fiorentina? La scorsa settimana sembrava in dirittura d’arrivo, poi una brusca frenata. Il Milan ha dato la disponibilità a trattare, ma con una richiesta chiara: 7,5 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo e per evitare minusvalenze. I rossoneri aspettano l’offerta idonea. Che ancora non è arrivata, ma non è ancora chiusa.

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il suo procuratore Giuffrida ha parlato di questa trattativa e non ha escluso che possa andare in porto. Ecco infatti le sue dichiarazioni in merito a questa situazione: “Per ora c’è il 50 per cento di possibilità che l’affare si faccia“. Tutto ancora aperto quindi: il Milan ha ormai deciso di lasciar partire Conti e continuare a puntare su Dalot, preso in prestito fino a fine anno dal Manchester United. L’ex Atalanta non convince e la società vuole liberarsene.

Leggi anche:

Conti, spunta il Parma

Una situazione in fase di stallo quella di Conti alla Fiorentina; ed ecco che si sarebbe inserito il Parma. La società ducale ha chiesto ai rossoneri informazioni sul terzino destro, così come per Mateo Musacchio. I due andrebbero a rinforzare la difesa di Roberto D’Aversa, che sta attrversando un periodo molto complicato e di rilancio della propria squadra.