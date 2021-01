Calciomercato Milan. Rossoneri protagonisti a gennaio. Numerose le trattative in entrata e in uscita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14:44: Meité ha lasciato Casa Milan in questi minuti: il centrocampista ha firmato il contratto che lo legherà al Milan. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

#Meite uscito ora da Casa Milan dopo la firma sul contratto. pic.twitter.com/ktqIhz0kDm — Gianluigi Torre (@TorreGigi) January 15, 2021

14:30: l’ex Milan Mastour ha firmato per il Carpi! Giocherà in Serie C.

13:53: Sportmediaset conferma che Mandzukic vuole soltanto il Milan. Sono ore si riflessione in casa rossonera: la società sta capendo se è il caso o meno di acquistarlo. Ci sarebbe una sorta di accordo a 2 milioni per 6 mesi.

13:31: Il Milan vuole Tomori, ma il Chelsea non fa sconti sul riscatto: la cifra richiesta è di 30 milioni di euro. Un’operazione che somiglia molto a quella fatta ancora col Chelsea per Bakayoko nell’estate del 2018 da Leonardo e Maldini.

13:03: Il Parma chiama il Milan: chiesti due giocatori, Conti e Musacchio.

12:27: Terminate le visite mediche di Meité, il nuovo acquisto del Milan. Ora è diretto a Casa Milan per la firma.

#Milan, terminate le visite mediche di #Meitè. Ora in sede per la ✍ @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) January 15, 2021

11.55: Lucas Vazquez rompe definitivamente col Real Madrid: occasione per il Milan!

11.20: Non solo Mandzukic per l’attacco. Il Milan continua a seguire anche Pavoletti del Cagliari, alternativa al croato e possibile vice Ibra. L’ipotesi sui chi si sta lavorando è una possibile richiesta di prestito

Milan su Mandzukic, la situazione

Milan autentico protagonista del calciomercato di gennaio. Maldini e Massara impegnati su più fronti tra possibili rinforzi e cessioni. Un nuovo acquisto è già stato di fatto formalizzato, Meité dal Torino. Il centrocampista francese arriva in prestito con diritto di riscatto e andrà a rinforzare il reparto di centrocampo, ponendosi come l’alternativa ideale all’insostituibile Kessie.

Dopo i tentennamenti iniziali, il Milan vuole provare a rinforzare anche l’attacco con il possibile approdo di un vice Ibrahimovic. Il nome di Mario Mandzukic, svincolato dopo l’esperienza in Qatar, aleggia da due giorni e sta infiammando i tifosi rossoneri ancora divisi tra chi vorrebbe il suo arrivo e chi, invece, lo ritiene un acquisto poco efficace considerato il lungo periodo di inattività. I contatti tra le parti sono frequenti e una svolta, in senso negativo e positivo, è attesa a breve.

Leggi anche

Milan, il punto sul nuovo difensore

Capitolo difensore. Simakan, dopo l’infortunio e la conseguente operazione, si allontana sempre di più dai rossoneri. Sul francese incombe anche il Lipsia che vorrebbe prenderlo già a gennaio. Valutazioni in corso, dunque, con l’alternativa già individuata in Tomori del Chelsea. I Blues hanno aperto al prestito ma chiedono almeno 30 milioni per il possibile diritto di riscatto, cifra che il Milan sta provando ad abbassare. Margini di trattativa, comunque, ampi.