Tomori al Milan, arriva la conferma di Lampard!

Fikayo Tomori dovrebbe arrivare in settimana a Milano per concludere l’affare con i rossoneri. La conferma della sua cessione ci arriva direttamente da Frank Lampard

Sfumato Simakan, il Milan non ha perso tempo e si è fiondato su Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea. Fisico, tecnica e qualità rendono questo giocatore un’opzione validissima per rinforzare la retroguardia rossonera.

Tomori è inoltre un giovanissimo, 23 anni: un dettaglio che rafforza la validità del suo acquisto in accordo col progetto rossonero. Fikayo dovrebbe arrivare a Milano in settimana per effettuare le visite mediche e firmare il suo contratto.

Frank Lampard, allenatore del Chelsea ha sempre utilizzato parole al miele per descrivere Tomori. Difatti l’allenatore non vorrebbe privarsi del suo contributo nella prossima stagione. Intanto, oggi, nella conferenza stampa in vista di Leicester-Chelsea, Lampard ha anche rilasciato una dichiarazione riguardo Tomori, confermando che il difensore è in uscita dal club londinese.

Ad attestarlo è il tweet pubblicato dal canale ufficiale della società del Chelsea. Ecco di seguito il testo del messaggio:

“Su Fikayo Tomori, Lampard spiega che è un giocatore in via di sviluppo e la sua mancanza di tempo di gioco in questa stagione è dovuta alla presenza di cinque difensori centrali in squadra, motivo per cui Tomori potrebbe andare in prestito”.