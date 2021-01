Milan, iniziate le visite mediche di Mandzukic | Slittano le firme

L’attaccante croato oggi effettuerà l’intero iter che precede la firma sul contratto. Visite mediche già in corso.

Oggi è il Mandzukic-day in casa Milan. L’attaccante croato è sbarcato già ieri in città per diventare un nuovo calciatore rossonero.

Come da prassi, Mandzukic oggi svolgerà l’intero iter medico-sanitario che anticipa la firma sul suo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Da pochi minuti infatti, come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex juventino ha iniziato le visite mediche di rito.

Come di consueto Mandzukic si è recato stamane presso la clinica milanese ‘La Madonnina‘, per svolgere la prima parte delle visite, quelle per valutare la condizione atletica del calciatore.

Successivamente il 34enne dovrebbe spostarsi per ottenere l’idoneità sportiva ed effettuare il test del tampone anti Covid-19.

Probabile che la firma sul contratto semestrale con il Milan arrivi direttamente domani, visto che stasera la squadra è impegnata a Cagliari con tanto di dirigenti al seguito.