Rinnovo Donnarumma, Raiola dice no | Milan, nuova offerta!

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola ha allargato le sue pretese, e l’offerta dei rossoneri è stata rifiutata

Il rinnovo di Donnarumma è atteso con ansia dai tifosi del Milan, ma anche dalla società rossonera stessa. Eppure, il prolungamento del contratto del portierone italiano sembra presentare diversi ostacoli, in primis le alte pretese dell’agente Mino Raiola.

Inizialmente, la richiesta principale del manager di Donnarumma era stata l’inserimento di una causa rescissoria nel contratto. Questa, secondo le idee di Raiola, sarebbe dovuta ammontare ad una cifra simile ai 30 mln di euro; un valore troppo basso per la clausola rescissoria di uno dei portieri più forti al mondo.

Adesso il focus di svolta sembra essersi spostato sull’ingaggio del calciatore.

Le ultime indiscrezioni sull’argomento ci arrivano da Nicolò Schira. Il giornalista ha riportato attraverso un tweet sul suo canale ufficiale, che Mino Raiola ha rifiutato l’offerta rossonera di un ingaggio di 7 mln di euro a stagione, a favore del suo assistito.

La richiesta dell’agente sportivo ammonta a 10 mln di euro. È chiaro che parliamo di un cifra d’ingaggio troppo alta, quindi il Milan tenterà di rilanciare l’offerta a 8 mln di euro. L’operato di Gigio Donnarumma vale sicuramente molti soldi, ma il Milan sta cercando di mantenere un monte ingaggi moderato, per non trovarsi in difficoltà nel futuro.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2021