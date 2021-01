Calciomercato Milan, addio Castillejo: scambio con la Roma!

Secondo le ultime indiscrezioni Samu Castillejo è nel mirino della Roma. Lo spagnolo potrebbe essere scambiato con un’ala giallorossa

Samu Castillejo non dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Eppure, l’ala destra, che non è più un titolarissimo, ha espresso l’intenzione di voler tornare in Spagna in estate. Non mancano le pretendenti al suo cartellino: Castillejo è un buon esterno d’attacco, certo con qualche limite dal punto di vista fisico e tattico.

Ma è pur sempre un buon prospetto e di questo se n’è accorta una big di Serie A. La Roma avrebbe difatti messo gli occhi sul numero 7 rossonero, con l’intenzione di portarlo tra le sue fila a fine stagione. L’accordo potrebbe però essere stabilito adesso in ottica futura. La società giallorossa avrebbe pensato ad un possibile scambio con un suo giocatore per accaparrarsi Samu Castillejo.

Castillejo alla Roma – Possibile scambio con Under

La notizia di mercato arriva dal sito fanpage.it, che ha riportato l’ipotesi di un possibile scambio Castillejo-Under tra Milan e Roma. Il turco è in prestito al Leicester, in Inghilterra, ma è sempre di proprietà giallorossa.

Anche Under è un buon prospetto: esterno d’attacco privilegia il lato destro del campo, ma è in grado di occupare tutta la trequarti. In più sa usare bene entrambi i piedi. Il sito Fan Page ha anche affermato un possibile interesse della Roma per Gabbia e Saelemaekers, ma è più probabile una cessione di Castillejo a fine stagione.

Gabbia ha dimostrato di poter essere una valida opzione per la retroguardia rossonera; Saelemaekers è ormai il titolare nella trequarti destra del campo.