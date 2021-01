Dall’Inghilterra – Tomori al Milan, affare fatto! Fissato il riscatto

Milan e Chelsea hanno chiuso l’accordo per portare Tomori a Milano, il calciatore è atteso in questi giorni in Italia.

Il Milan ha trovato l’accordo per il riscatto di Tomori dal Chelsea, sbloccando definitivamente la trattativa. I club si sono accordati per un prestito di sei mesi con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro.

Una richiesta che soddisfa il club londinese e che darà modo al Milan di usufruire e valutare un giovane difensore prima di decidere se investire o meno una cifra importante.

La grande occasione per Tomori

Lampard si è sempre detto fiducioso sul difensore canadese, tuttavia il classe 1997 ha giocato solo 27 gare in maglia Blues dal suo approdo nel 2016.

L’accordo tra i due club è stato confermata da Sky Sport UK, sottolineando come sia stata decisiva la necessità del Milan di virare su un profilo pronto dopo l’infortunio di Simakan.

La stessa emittente britannica scrive che il calciatore è atteso in Italia nei prossimi giorni, addirittura nella serata di domani qualora i club riuscissero a limare gli ultimi dettagli in serata.