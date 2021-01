Calciomercato Milan, dalla Spagna: nuovo esterno a gennaio!

Lucas Vázquez non rinnoverà il contratto con il Real Madrid e il Milan sarebbe in pole per il suo acquisto

Il calciomercato del Milan potrebbe prevedere anche un quarto acquisto. Dopo l’ufficialità di Meité, saranno i giorni di Mario Mandzukic, che stasera sarà a Milano, e quasi certamente di Tomori.

Dalla Spagna rilanciano, però, anche l’ipotesi Lucas Vazquez. L’esterno classe 1991 – come riporta Fichajes.net – non rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid, deciso a cederlo a gennaio per poter monetizzare. In pole, si legge sul portale, ci sarebbe appunto il club rossonero.

Leggi anche:

Conti verso l’addio

A fargli spazio potrebbe essere Andrea Conti, destinato a lasciare i rossoneri in questi giorni. Il Parma sembra aver superato la Fiorentina nella corsa all’ex Atalanta ma non è ancora stata presa una decisione definitiva dallo stesso calciatore