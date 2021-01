Calciomercato Milan, interesse per Malen: conferme dall’Olanda

Sul forte attaccante olandese, Donyell Malen ci sarebbe il Milan. Il calciatore piace anche a Juve e Inter ma soprattutto al Borussia Dortmund

Anche ieri è stato decisivo, con un gol e un assist, nel 5-3 allo Sparta Rotterdam. Donyell Malen, attaccante del Psv Eindhoven, da quando è tornato a giocare, dopo l’infortunio, non ha smesso di segnare. In stagione sono già 17 i centri e ben 7 assist.

Malen, che ha già una valutazione superiore ai 40 milioni di euro, in passato è stato accostato al Milan. Un nome che torna così di moda, magari per il futuro, per i rossoneri: a confermarlo è il portale olandese ‘Soccernews.nl‘.

Non solo Milan

I buoni rapporti con Mino Raiola, suo agente, potrebbero favorire lo sbarco in Italia del classe 1999, sul quale ci sono anche Inter e Juve.

La squadra maggiormente interessata – si legge – è però il Borussia Dortmund, chiamato a sostituire Sancho, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra, con il Manchester United ancora in forte pressing.