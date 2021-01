Mandzukic al Milan, accordo raggiunto: domani le visite mediche

La notizia è appena arrivata. Mario Mandzukic sarà in arrivo domani a Milano per effettuare le visite mediche. Il croato adesso è ad un passo dal Milan

Il nome di Mario Mandzukic ha reso bollente il calciomercato rossonero di gennaio. Un possibile colpo apparso all’improvviso sul tavolo della dirigenza rossonera, che adesso si appresta a chiudere completamente l’affare. È previsto un accordo contrattuale sino a giugno, con un ingaggio di 1,5 mln di euro più bonus.

Leggi anche:

Le parti avrebbero definito gli ultimi dettagli contrattuali, e domani l’attaccante croato dovrebbe sbarcare a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. A riportarlo è Fabrizio Romano. Il giornalista, grande esperto di calciomercato ha reso pubblica la notizia sul suo canale Twitter:

Mario Mandzukic to AC Milan, here we go! Medicals tomorrow in Milano – the Croatian striker will be back in Serie A. Agreement reached and contract set to be signed after the medicals. 🔴⚫️🇭🇷 #ACMilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021