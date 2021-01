Theo Hernandez, “maledizione” Atalanta | Potrebbe saltarla ancora!

Theo Hernandez rischia di saltare anche il big match contro l’Atalanta. Non sarebbe la prima volta, anzi; il francese non ha mai sfidato gli uomini del Gasp

La notizia di stamane ha gelato un pò tutti, tra società e tifosi rossoneri. La positività al Coronavirus di Calhanoglu e Theo Hernandez è forse la più grossa tegola procuratasi dal Milan in stagione.

Stiamo parlando di due giocatori essenziali alla squadra, capaci di regolare i ritmi di ogni gara; di accelerare o decelerare in base ai loro sentori. Sapere che domani i due rossoneri saranno assenti nella gara contro il Cagliari, fa preoccupare e non poco. Oltre a Calha e Theo, sappiamo quante altre assenze già gravavano sulle spalle della squadra. La notizia di stamattina è stata una pessima ciliegina sulla torta.

Come affermato da Pioli in conferenza stampa, anche se il Cagliari è la squadra meno forte sulla carta in vista di domani, è comunque una squadra da rispettare, che ha tanti giocatori forti. Certo è, che i sardi non hanno portato a casa buoni risultati nel corso della stagione; quindi il Milan, seppur con le tante assenze, sa di poter lottare contra una formazione che presenta diversi punti deboli.

Ma se guardiamo al dopo Cagliari-Milan, vediamo all’orizzonte un’avversaria che fa paura. Una rivale che gioca un calcio meraviglioso e che segna tanti, troppi gol: l’Atalanta di Gasperini. Guardando alla scorsa stagione, le gare di andata e ritorno contro i bergamaschi sono costate al Milan una sconfitta e un pareggio (5-0 e 1-1). Ma in entrambi i match mancava un rossonero imprescindibile e anche quest’anno potrebbe verificarsi la beffa.

Leggi anche:

Hernandez salterà l’Atalanta anche quest’anno?

Theo Hernandez non ha mai giocato contro l’Atalanta, nè nella tremenda sconfitta per 5-0, nè nel match dell’1-1 nel luglio 2020. Ebbene, data la positività al Covid, anche quest’anno, in una stagione così promettente per i rossoneri, Theo rischia di saltare il match contro gli uomini del Gasp.

Sarebbe un vero peccato, dato che le prestazioni del terzino francese hanno spesso rappresentato una possibile chiave di svolta nelle sfide più difficili. Nelle due gare precedenti, Theo non ha partecipato causa squalifica.

Non ci resta che sperare che Hernandez, così come gli altri positivi della squadra, guariscano il più in fretta possibile da questo spietato virus.