Calciomercato Milan, doppio colpo in difesa! | Arrivano da Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan potrebbe attingere dal Barça per un doppio colpo in difesa già a gennaio.

In attesa di trovare l’accordo giusto con il Chelsea per Fikayo Tomori, il Milan si tiene aperte altre piste per rinforzare la propria difesa.

La richiesta di Stefano Pioli è chiara: dopo gli arrivi di un mediano (Meité) e una punta (Mandzukic), urge un centrale di difesa subito pronto all’uso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe a sorpresa attingere dal Barcellona per rimpolpare la propria rosa. Ma non con uno, bensì con addirittura due acquisti.

Milan, offerto Junior Firpo. E spunta pure Umtiti

Possibile doppio colpo dunque dalla Spagna. Al Milan è stato proposto il cartellino di Junior Firpo, terzino sinistro del Barça.

Si tratta per l’appunto di un laterale di difesa, non certo di un centrale. Ma i rossoneri stanno valutando tale candidatura visti gli ultimi risvolti da infermeria e mercato.

Il Milan infatti sta per cedere Andrea Conti, ormai destinato a trasferirsi a Parma in prestito con obbligo di riscatto. Inoltre Theo Hernandez è fermo per la positività al Covid-19, che rischia di trattenerlo ai box e lontano dai campi per 15-20 giorni.

Firpo, esterno brasiliano classe ’96, potrebbe essere dunque una soluzione ideale. Il Milan ci pensa e nel frattempo ha avviato i dialoghi anche per il centrale Samuel Umtiti.

Il francese, sempre di proprietà Barcellona, vuole lasciare la Spagna viste le scarse soddisfazioni recenti. Un profilo che non dispiacerebbe ai rossoneri, ma con un problema al momento piuttosto scomodo.

Umtiti percepisce ben 6 milioni netti a stagione, cifra davvero altissima per le casse del Milan. L’affare andrebbe in porto solo se il Barça decidesse di garantire il pagamento di almeno il 30-40% dello stipendio del classe ’93.