Triplo colpo per Pioli | Milan, calciomercato chiuso?

Il Milan con gli arrivi di Mandzukic e Tomori potrebbe chiudere il calciomercato di gennaio con largo anticipo

Dopo Meité, il Milan si appresta a mettere le mani su Mario Mandzukic. L’attaccante croato è in arrivo in città per svolgere le visite mediche e legarsi al club rossonero. Poi sarà la volta di Tomori, per il quale si sta cercando di trovare l’accordo definitivo con il Chelsea.

Stefano Pioli avrà così presto i suoi tre rinforzi, uno per reparto, che allungano la rosa per un Milan che ha intenzione di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.

Il club rossonero, tra i più attivi in Serie A, potrebbe dunque chiudere il proprio mercato con largo anticipo. Difficile immaginare un nuovo innesto in questi giorni anche se sul taccuino di Massara e Maldini continuano ad esserci diversi nomi.

Leggi anche:

Speranza per Thauvin?

Uno di questi è sicuramente Thauvin. L’attaccante esterno è un obiettivo per l’estate, quando si libererà a zero dal Marsiglia. Un suo arrivo anticipato appare complicato, quasi impossibile. Solo un addio – oggi non in agenda – di Samu Castillejo potrebbe aprire uno spiraglio. Se ne riparlerà dunque fra qualche mese, facendo attenzione a Napoli e soprattutto Siviglia, intenzionate a convincere Thauvin