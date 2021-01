Milan, il Parma chiede due giocatori | Contatti avviati!

Il Parma guarda in casa Milan per rinforzarsi e provare a salvarsi in Serie A. C’è trattativa per Conti e interessa anche un altro giocatore.

Dopo la cessione di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir, il Milan punta a cedere anche Andrea Conti. È in corso un duello tra Fiorentina e Parma per il terzino.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Fabrizio Romano a Sky Sport, in questo momento sta spingendo di più il club emiliano. Nei prossimi giorni l’operazione si può sbloccare. Il Milan accetta la formula del prestito, ma con obbligo di riscatto.

Mercato Milan, Parma su Conti e Musacchio

La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di acquisto, quindi non si è trovato l’accordo. Il Parma sta spingendo, anche perché l’allenatore Roberto D’Aversa conosce Conti per averlo allenato al Lanciano e lo apprezza molto come laterale destro.

La società gialloblu ha chiesto informazioni anche per un altro giocatore del Milan, ovvero Mateo Musacchio. L’ex Villarreal ha un contratto in scadenza a giugno 2021 ed è destinato a lasciare la squadra rossonera. Ma il suo agente tempo fa ha dichiarato che l’addio maturerà solamente al termine della stagione, quindi una partenza anticipata è complicata.