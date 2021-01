Calciomercato Milan – Vice Theo per chiudere in bellezza | I nomi

Il Milan potrebbe tentare un quarto ed ultimo colpo di mercato. Theo Hernandez ha forse bisogno di un sostituto valido?

Il Milan è stato assoluto protagonista di questo calciomercato. Ha portato a termine ben tre acquisti, anche se per gli ultimi due manca ancora l’ufficialità. Dopo Meitè, prelevato in prestito dal Torino, il Milan ha chiuso gli affari Mandzukic e Tomori. Questi ultimi verranno annunciati in settimana.

Mario Mandzukic, attaccante croato, è stato la vera sorpresa di questa sessione di calciomercato per i rossoneri: un innesto bello tosto, che può aiutare il Milan ad ambire al raggiungimento di grandi traguardi di qui sino a fine stagione. Fikayo Tomori, in arrivo in prestito dal Chelsea, è un difensore centrale di tutto rispetto; giovane e con qualità di difesa eccellenti.

Ma è finito qui il calciomercato invernale del Milan? Secondo quanto detto nelle ultime ore, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta pensando di mettere a segno un quarto colpo di mercato: un terzino sinistro all’altezza di sostituire all’evenienza Theo Hernandez. Un nome in particolare ha cominciato a fare eco tra ieri e oggi, ma non è l’unico profilo quotato.

Milan a caccia di un terzino SINISTRO

Con l’uscita di Duarte, approdato al Başakşehir, e l’imminente cessione di Conti al Parma, il Milan ha la possibilità e lo spazio per acquistare un altro difensore esterno. Nella fascia destra, Pioli può star tranquillo, oltre a Calabria titolarissimo, Dalot e Kalulu ricoprono perfettamente quella posizione, in quanto rappresenta il loro ruolo naturale.

Qualche problema si nota spostandoci nella fascia sinistra, dove Theo Hernandez è l’unico terzino sinistro di ruolo, mancino puro. Il Milan non ha a disposizione un sostituto valido al francese. Durante la stagione, quando Theo è mancato, è stato Dalot a prendere il suo posto. Ma è stato evidente, in più occasioni, che il portoghese non ha saputo svolgere al meglio i suoi compiti nel lato sinistro del campo.

Ecco che allora la società sta pensando all’acquisto di un valido ricambio. Tra i tanti giocatori, quello più quotato nelle ultime ore è stato Junior Firpo: terzino sinistro del Barcellona. Ma con la società blaugrana sembra difficile trovare adesso un accordo.

Il Milan oltre a guardare in Spagna, sta osservando altri profili interessanti. Il primo, consigliato da Andrij Ševčenko, è quello di Vitalij Mykolenko: di fatto ucraino, classe 1999. Attenzione poi ad un altro vecchio nome come quello di Matías Nicolás Viña, oggi al Palmeiras, accostato ai rossoneri in diverse sessioni di mercato. Inoltre, nella lista degli apprezzamenti non possono mancare profili provenienti dalla Francia, nazione da cui il Milan e Moncada attingono spesso per scovare talenti.

Rilevanti, dalla Ligue 1, sono i nomi di Domagoj Bradaric del Lille e Adrien Truffert del Rennes. I prossimi giorni di calciomercato potranno dirci qualcosa di più.