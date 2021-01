Mandzukic, numero di maglia al Milan: sfida la maledizione?

Quale numero di maglia prenderà Mandzukic? Ecco le prime indiscrezioni, il croato potrebbe sfidare la maledizione!

Tifosi scatenati sui social per l’arrivo di Mario Mandzukic. Il Milan, un po’ a sorpresa, stamattina ha chiuso per l’acquisto dell’attaccante. Conosce bene la Serie A visti i suoi precedenti alla Juventus, è un uomo d’esperienza e arriva per fare il vice Ibrahimovic, ma è probabile che Stefano Pioli troverà comunque il modo di farli convivere.

C’è tanta curiosità adesso in merito al numero di maglia che indosserà. La suggestione è chiaramente la maglia numero 9, lasciata libera dopo l’addio di Kryszstof Piatek lo scorso gennaio. Ibrahim0vic in estate, dopo aver lasciato la 21, ha preferito tornare al passato e prendere l’11, il numero che aveva nella sua prima esperienza in rossonero. Insomma, è libera e Mandzukic potrebbe prenderla e sfidare la “maledizione” del numero nove. I tifosi sono convinti che uno come il croato possa finalmente vincere la maledizione che il Milan si porta avanti dall’addio di Pippo Inzaghi.

La maledizione della 9

Dopo l’addio di Inzaghi nel 2012, la numero 9 passò sulle spalle di Alexandre Pato, e sappiamo tutti com’è andata a finire. Stessa sorte anche per Alessandro Matri, che lo prese dopo il suo ritorno nel 2013. Durò soltanto sei mesi, poi l’addio. La 9 passò quindi a Fernando Torres e poi a Mattia Destro: niente da fare, altri due fallimenti. Ma non è finita qui.

Dopo l’attuale attaccante del Genoa, la maglia fu presa da Luiz Adriano, acquistato da Adriano Galliani nell’estate del 2015 per metterlo a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Diciamo che non ha lasciato il segno. Così come non ci sono riusciti i suoi successori, ovvero: Lapadula, André Silva e Gonzalo Higuaìn.

Piatek al suo arrivo indossò un altro numero, il 19, e ricordiamo tutti cosa riuscì a fare nei suoi primi sei mesi rossoneri. Poi in estate prese la 9, e fu l’inizio della fine della sua esperienza al Milan. Se ne è andato a gennaio e quella maglia è poi rimasta vuota fino ad ora. Mandzukic, che l’ha già indossata al Bayern Monaco, potrebbe sfidare la sorte.