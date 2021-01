ULTIM’ORA – Conti al Parma, è fatta! Prestito con obbligo di riscatto

Andrea Conti sarà un giocatore del Parma, come riportato da Sky Sport i club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto.

L’avventura di Andrea Conti col Milan è ai titoli di coda, come riportato da Sky, il calciatore vestirà la maglia del Parma. Il club rossonero cede l’esterno destro in prestito con obbligo di riscatto ai ducali.

Conti, arrivato nel 2017 come uno dei giovani più promettenti d’Italia, ha vissuto un’esperienza sfortunata in rossonero, vittima di diversi infortuni e due rotture dei crociati. In rossonero 50 presenze in tutte le competizioni.

Leggi anche:

Ecco quanto incasserà il Milan

Dopo la corte della Fiorentina per Conti, il difensore ha scelto di rilanciare la sua carriera a Parma. I due club hanno chiuso una trattativa in tempi molto rapidi, con una formula che permetterà al Milan di intascare sette milioni di euro.

Un prestito con obbligo di riscatto che permetterà al laterale di giocare con continuità dopo i tanti infortuni a Milano, che non hanno permesso al popolo rossonero di ammirare lo splendido giocatore visto a Bergamo.