Calciomercato Milan – Conti, accordo con la Fiorentina | La situazione

Conti ha detto sì alla Fiorentina, ma il trasferimento è ancora lontano perché manca intesa col Milan. Intanto D’Aversa lo chiama al Parma.

Dopo Leo Duarte, anche Andrea Conti è destinato a lasciare il Milan. L’ex Atalanta è la terza scelta di Stefano Pioli sulla fascia destra e vuole giocare con maggiore continuità.

Salvo sorprese, in questa sessione invernale del calciomercato cambierà squadra. In questo momento sono due i club che si sono fatti avanti con più convinzione, Fiorentina e Parma. Ma non c’è ancora un accordo con Paolo Maldini e Frederic Massara, che non intendono fare regali.

Mercato Milan, Conti tra Fiorentina e Parma

Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha spiegato che Conti ha un’intesa di massima con la Fiorentina. Lunedì la società viola e il suo agente hanno raggiunto un principio di accordo per il trasferimento del giocatore alla corte di Cesare Prandelli. Tuttavia, su cifre e formule dell’affare rimane ancora tanto da trattare.

La trattativa tra Milan e Fiorentina è in fase di stallo, ciò permette al Parma di inserirsi. Roberto D’Aversa, che ha allenato Conti a Lanciano anni fa, ieri ha telefonato al giocatore per provare a convincerlo a scegliere il trasferimento in Emilia.

La squadra gialloblu è in zona retrocessione, quindi è normale che il terzino ex Atalanta preferisca andare alla Fiorentina. Ma il club viola deve trovare l’accordo con il Milan, altrimenti Conti si trasferirà altrove. Parma in agguato, però possono spuntare anche altre opzioni per il futuro del calciatore.