ML – Milan, Mandzukic e Tomori: doppio colpo in dirittura d’arrivo

Il Milan sta chiudendo una doppia operazione di calciomercato. Mandzukic in attacco e Tomori in difesa, ecco tutti i dettagli

Il Milan è scatenato sul calciomercato. E viste le numerose assenze, fra infortuni e positivi al Covid (Theo Hernandez e Calhanoglu gli ultimi due), era inevitabile. Dopo aver preso Meité, ufficializzato venerdì, Maldini e Massara sono pronti a chiudere altri due colpi: uno in attacco e l’altro in difesa, proprio come richiesto da Stefano Pioli.

Stamattina vi abbiamo parlato dell’operazione Mandzukic vicinissima alla chiusura: affare da 1,8 milione per un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’operazione è sempre più vicina alla chiusura: nelle prossime ore verrà finalizzato il tutto, così che il croato potrà arrivare in città domani o martedì e mettersi a disposizione di Pioli. Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, Zlatan Ibrahimovic sarebbe felice dell’arrivo dell’ex Juve.

Milan, Tomori vicinissimo

Ma Mandzukic non sarà l’unico colpo che il Milan finelizzerà a breve. L’altro è Tomori del Chelsea, scelto dai rossoneri come alternativa a Mohamed Simakan, sempre più vicino al Lipsia. Si parlava di una richiesta dei Blues di 30 milioni di euro; il Milan sta chiudendo l’affare in prestito di 18 mesi. Un rinforzo indispensabile per Pioli in vista di questa volata finale fra Serie A ed Europa League.