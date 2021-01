Dalla Spagna – Il Barcellona pensa a Dalot | Pronta l’offerta

Diogo Dalot, terzino di proprietà del Manchester United, e attualmente in prestito al Milan, sembra avere una grande pretendente

Diogo Dalot è il terzino portoghese che il Milan ha prelevato in prestito ad inizio stagione dal Manchester United. Dalot è di proprietà degli inglesi, con un contratto che lo lega alla società dell’Old Trafford sino al 2023.

Lo abbiamo visto timbrare la sua presenza in diverse partite tra Serie A ed Europa League, con il Milan. Il terzino aveva iniziato in maniera egregia, segnando anche un gol contro lo Sparta Praga e servendo un assist. Dopo quel match, le sue prestazioni non hanno più convinto la critica sportiva, ma anche gli stessi tifosi rossoneri.

Dalot rappresenta comunque un buon prospetto, e il Milan, in base a come concluderà la stagione, sta pensando se comprare definitivamente il suo cartellino dal Manchester.

Ma la notizia dell’ultim’ora afferma che c’è un’altra pretendente per il terzino portoghese: una big europea di assoluto rispetto.

Leggi anche:

Dalla Spagna l’indiscrezione dell’interesse del Barca

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo abola.pt, il Barcellona si è mosso per avere informazioni su Diogo Dalot. I blaugrana seguono il portoghese già da due anni, da quando avvenne il suo trasferimento dal Porto al Manchester United.

Come affermato dal quotidiano sportivo A Bola, il Barcellona avrebbe pensato di provare il colpo di mercato. È stata definita addirittura un’offerta economica per Diogo Dalot dal club blaugrana; una somma pari a 11 mln di euro.