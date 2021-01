Colpo Tomori | Milan, ancora conferme!

Il Milan è pronto a chiudere per Tomori. Ancora conferme: il difensore del Chelsea è pronto a volare a Milano nei prossimi giorni

Arrivano ulteriori conferme su Fikayo Tomori. Il difensore classe 1997 – come raccontato nelle ultime ore – sarà presto un giocatore del Milan. L’addio al Chelsea, con la formula del prestito, è stato annunciato da Lampard, nel corso dell’ultima conferenza stampa.

I rossoneri stanno lavorando per riuscire ad abbassare il prezzo del riscatto ma sarà davvero complicato. Gli inglesi, infatti, continuano a chiedere 30 milioni di euro. La volontà di avere un rinforzo subito e pronto è prioritaria: Tomori – come conferma Fabrizio Romano – volerà così a Milano nei prossimi giorni. Il centrale sarà dunque il prossimo rinforzo dopo Meité e Mandzukic.

In estate Simakan?

Questi mesi, poi, serviranno per capire se si vorrà veramente investire sul calciatore o tornare a puntare su Simakan, Lipsia permettendo.

Il centrale dello Strasburgo, come raccontato, è stato il nome in cima alla lista di Maldini e Massara ma l’infortunio, che lo terrà fuori dai campi di gioco per 2 mesi ha spinto il Milan a guardare altrove. Il presente è dunque di Tomori, il futuro è tutto da scrivere.