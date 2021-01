Calciomercato Milan – Rottura totale, addio Real | Che occasione!

Il Milan potrebbe pescare un altro rinforzo nel Real Madrid, dopo Theo Hernandez. In uscita dai blancos c’è l’esterno Lucas Vazquez.

Il Milan non ha nascosto il fatto che il calciomercato di gennaio 2021 viene fatto in base alle occasioni che si possono creare. Bisogna fare attenzione ai bilanci, considerando anche l’emergenza Covid e le conseguenze economiche che genera.

Non a caso, il club rossonero per rinforzare a centrocampo ha preso un giocatore (Meité) in prestito con diritto di riscatto e per l’attacco ne sta trattando uno (Mandzukic) a parametro zero. L’investimento in difesa sembrava destinato a Simakan, però sembra esserci stata una virata su Tomori: può arrivare dal Chelsea in prestito.

Mercato Milan, occhi su Lucas Vazquez?

Il Milan è attento anche ai calciatori il cui contratto scade a giugno 2021. Ci sono diversi profili interessanti. Uno di questi è Lucas Vazquez, che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Secondo quanto rivelato dal portale Todofichajes.com, il club madrileno non sembra più intenzionato a rinnovare l’accordo con l’esterno classe 1991. Quest’ultimo è stato indicato tra i responsabili della sconfitta contro l’Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna e la dirigenza sta pensando a una sua cessione già nel calciomercato di gennaio, così da ricavare qualcosa.

Lucas Vazquez è un fedelissimo di Zinedine Zidane, pur non essendo un titolare della squadra. Il Real Madrid è pronto ad ascoltare eventuali offerte per una vendita immediata del giocatore. L’agente sta già valutando le opzioni per la prosecuzione della carriera dell’esterno spagnolo.

Vazquez può fare comodo a diverse squadre. Anche il Milan potrebbe pensarci, più per giugno però. Infatti, Stefano Pioli ora nel suo ruolo ha già Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo. Difficilmente verrà preso un altro esterno offensivo. Senza dimenticare che per l’estate un’altra idea a parametro zero è Florian Thauvin, in scadenza di contratto col Marsiglia.