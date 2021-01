Ibrahimovic sul debutto di Kalulu: “Gli ho detto di fare una cosa”

Ibrahimovic ha rivelato cosa ha detto a Kalulu prima del suo debutto. Un consiglio davvero particolare per il difensore francese

Pierre Kalulu è il nuovo beniamino dei tifosi del Milan. Finora, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto un’ottima impressione. In particolar modo nella sfida contro la Lazio, l’ultima del 2020. Nell’ultima partita contro il Torino, in Coppa Italia, è tornato a fare il terzino, per poi tornare centrale nella seconda parte del match. Insomma, un tuttofare in difesa che adesso i rossoneri si coccolano.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di lui nell’intervista rilasciata dal Corriere dello Sport. Lui, in tanti anni di carriera, ha avuto modo di confrontarsi con tanti difensori di spessore, fra cui anche Paolo Maldini. Lo svedese apprezza anche Chiellini, l’attuale capitano della Juventus, col quale ci sono stati incontri e scontri davvero ad alta intensità. Ibra sa di cosa si parla quindi, ed è per questo che sa cosa poter dire a Kalulu. Ma al suo debutto gli ha dato un consiglio davvero particolare…

Ecco cosa ha detto Ibrahimovic sul difensore francese: “Gli ho detto di togliersi i guanti quando ha debuttato. Un difensore con i guanti che timore può incutere? Mi piacciono i difensori che accettano i duelli duri, come una volta”. Un parere insolito ma sono queste piccole cose a fare la differenza. E in effetti Kalulu, per fisicità, lettura dell’anticipo e contraerea, fa davvero paura. Con i consigli di Zlatan non può fare altro che crescere ancora.