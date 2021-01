Theo Hernandez e Calhanoglu non si allenano! | Le ultime da Milanello

Theo Hernandez e Calhanoglu stamattina non si sono allenati a Milanello. I due sono in dubbio per la prossima partita Cagliari-Milan

Stando a quanto riportato da Sky Sport, stamattina a Milanello non si sono allenati né Theo Hernandez e né Hakan Calhanoglu. I due sono a forte rischio per la partita di lunedì contro il Cagliari, come spiegato da Peppe Di Stefano. Leao non ci sarà per squalifica e Saelemaekers non è ancora recuperato; difficilmente sarà disponibile per la prossima sfida. Ricordiamo anche le assenze di Bennacer e Gabbia, anche loro out per infortunio. L’emergenza sembrava vicino alla fine, e invece l’infermeria potrebbe nuovamente allargarsi. Per fortuna rientra Ibrahimovic dal primo minuto.

Cagliari-Milan, probabile formazione rossonera

Senza Theo Hernandez e Calhanoglu – ma si attendono novità nei prossimi giorni – Pioli deve ancora una volta reinventarsi la formazione da schierare. Con Calabria a destra potrebbe essere dirottato Dalot a sinistra, mentre al posto del turco potrebbe esserci il solito Brahim Diaz, sempre scelto dall’allenatore quando è mancato l’ex Bayer. Castillejo ancora a destra al posto di Saelemaekers, in mezzo al campo torna la coppia Tonali–Kessie. In attacco, come detto, ci sarà Ibrahimovic dal primo minuto; Leao è assenze per squalifica e Rebic è ancora positivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.