Pioli in emergenza: le probabili scelte per Cagliari-Milan

Ancora in emergenza la squadra rossonera, visti i ben cinque forfait e le condizioni non ottimali di alcuni titolari.

Oggi parlerà nella consueta conferenza stampa pre-partita, ma Stefano Pioli non vive certo giornate troppo serene dal punto di vista delle scelte.

Il suo Milan è sempre in ottima forma, ma l’infermeria di Milanello continua ad essere piuttosto frequentata, in particolare per alcuni reparti.

Rossoneri ancora in emergenza in vista della trasferta di domani a Cagliari. Sono cinque i sicuri assenti, senza contare alcuni titolari non al top della condizione.

La formazione del Milan anti-Cagliari

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan domani si imbarcherà per la Sardegna senza lo squalificato Rafael Leao, fermato per un turno del giudice sportivo.

Ancora ai box Matteo Gabbia e Ismael Bennacer, che recupereranno dai rispettivi infortuni entro fine mese. Sempre positivi al Covid invece Rade Krunic ed Ante Rebic.

A questi cinque assenti si è aggiunto Hakan Calhanoglu. Il turco non si allena da due giorni e si vocifera di una possibile positività per il 10 turco, difficilmente disponibile per domani sera.

Scelte obbligate allora per Pioli, che si consola con il ritorno dal 1′ minuto di Zlatan Ibrahimovic e con il rientro tra i disponibili di Alexis Saelemaekers.

La difesa rossonera domani alla Sardegna Arena sarà quella ormai consolidata. A centrocampo toccherà ancora a Tonali affiancare Kessie. Sulla trequarti forzato l’utilizzo del trio Castillejo-Diaz-Hauge, tutti e tre insufficienti in coppa contro il Torino.

Come detto Ibra dirigerà l’orchestra come unica punta. Nella speranza che la sua classe compensi le assenze di alcuni elementi chiave.

La formazione del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic.